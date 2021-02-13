Арье Гут: Увековечивание памяти Нжде – это позор и оскорбление памяти жертв Холокоста

Израилський политолог Арье Гут осудил факт осквернения Мемориала жертвам Холокоста в Ереване

Израилський политолог Арье Гут осудил факт осквернения Мемориала жертвам Холокоста в Ереване.

В своем комментарии Report он отметил, что это еще один факт антисемитизма в Армении, в стране где фашизм и неонацизм давно стал государственной идеологией Армении.

"Как нам-израильтянам, реагировать на воздвигнутый 5 лет назад памятник пособнику нацистов, фашисту и антисемиту Гарегину Нжде в Ереване? Может ли страна назвать своим героем фашистского преступника, обвиненного в преступлении против человечности? Увековечивание памяти армянского фашиста и антисемита генерала Гарегина Нжде – это позор и оскорбление памяти жертв Холокоста. Лично для меня осквернение памятника жертвам Холокоста в Ереване чей дедушка потерял всех членов своей семьи, которые были уничтожены фашистами в Украине, – это невыносимая душевная боль", - сказал он.