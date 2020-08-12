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Грузинский эксперт: Армения - это не Англия, чтобы делать такое громкое заявление

Грузинский эксперт: Армения - это не Англия, чтобы делать такое громкое заявление "События в Товузе показали, что солдаты армянской армии бегут с поля боя. Об этом писали армянские блогеры. Согласно информации армянских блогеров, в армии существует серьезная проблема "дедовщины", так что, хвастаться особо нечем".
В регионе
12 августа 2020 г. 23:39
Грузинский эксперт: Армения - это не Англия, чтобы делать такое громкое заявление

"События в Товузе показали, что солдаты армянской армии бегут с поля боя. Об этом писали армянские блогеры. Согласно информации армянских блогеров, в армии существует серьезная проблема "дедовщины", так что, хвастаться особо нечем".

Как передает Report, об этом заявил президент "Международного центра изучения геоистории и геополитики Кавказа" Гурам Мархулия в ответ на заявление президента Армена Саргсяна, что "у Армении имеется самая сильная армия на всем Южном Кавказе, победить которую невозможно".

"Армия Армении, на самом деле, является российским подразделением, и ничего из себя не представляет без России. Армянская армия - это оставшаяся от руин Советского Союза, оснащенная советской техникой армия, которую Россия вооружает устаревшей, списанной техникой, чтобы сохранять нынешний статус-кво.

Армения - это не Англия, чтобы делать такое громкое заявление и говорить, что у нее сильное государство и сильная армия", - считает Мархулия.

По его словам, вооруженное противостояние не выгодно Азербайджану, с одной стороны, из-за его участия в нескольких международных проектах, и в то же время с учётом геополитического влияния России в регионе.

"Азербайджан никоим образом не устраивали последние события, поскольку в Товузском районе есть нефтепровод и газопровод. Азербайджан недавно оформил контракт на поставку газа в европейские страны. Последние события показали, что эта провокация началась под диктовку третьей силы.

Что касается армии Азербайджана, то власти страны осуществили её модернизацию. Практически, армия оснащается новыми ракетами, техникой и танками английского и израильского производства. За несколько дней Азербайджан может захватить не только Карабах, но он воздерживается от этого, потому что знает, что Россия имеет геополитическое влияние в Армении.

Кроме того, примечательно, что в настоящее время в Азербайджане дислоцируется турецкая армия", - заявил эксперт.

Напомним, что президент Армении Армен Саргсян и премьер-министр Никол Пашинян провели рабочую встречу. Среди обсуждаемых тем была ситуация на армяно-азербайджанской границе.

По словам президента Армении, после столкновения в Товузском районе «Вооруженные силы Армении» вновь продемонстрировали высокий уровень подготовки и боевого духа. Хочу еще раз напомнить, что последние события показали, что у Армении самая мощная армия на Южном Кавказе, которую невозможно победить. "Армия - это не только оружие, дисциплина и боевые возможности, это дух, которого нет ни у кого в регионе".

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