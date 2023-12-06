Грузинские политологи осудили вынесенный в Армении приговор о пожизненном заключении Гусейна Ахундова

Приговор о пожизненном заключении рядового солдата, который перешел на территорию Армении, заблудившись из-за ограниченной видимости при неблагоприятных погодных условиях, противоречит принципам международного права.

Приговор о пожизненном заключении рядового солдата, который перешел на территорию Армении, заблудившись из-за ограниченной видимости при неблагоприятных погодных условиях, противоречит принципам международного права.

Об этом местному бюро Report сказал грузинский военно-политический эксперт Вахтанг Маисая, комментируя приговор, вынесенный в Армении военнослужащему Гусейну Ахундову.

"Этот очередное нарушение закона со стороны Армении. Они нарушают тем самым Женевскую конвенцию", - сказал он.

Грузинский блогер, политический комментатор Георгий Джахая в свою очередь сказал, что руководство Армении должно осознать, что совершает ошибку.

"Это удар по мирному процессу. Для подписания мирного договора Армении следует воздержаться от подобных шагов. Надеюсь, что руководство Армении осознает свою ошибку и отпустит Гусейна Ахундова ", - сказал он.

Отметим, что военнослужащие азербайджанской армии - Бабиров Агшин Габиль оглу (2004 г.р.) и Ахундов Гусейн Ахлиман оглу (2003 г.р.) - пропали без вести 9 апреля в Шахбузском районе Нахчыванской Автономной Республики на границе с Арменией из-за ограниченной видимости ввиду неблагоприятных погодных условий.

Позже армянская сторона признала, что азербайджанские военнослужащие находятся у них. Также были опубликованы фото и видеоматериалы жестокого обращения с одним из них.

Сегодня Апелляционный суд Армении по уголовным делам вынес приговор о пожизненном заключении Гусейна Ахундова.