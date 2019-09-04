​Грузинская оппозиция бойкотирует заседания парламента

Оппозиционные фракции в парламенте Грузии бойкотируют заседания законодательного органа.

По сообщению грузинского бюро Report, сегодня в парламенте выступают кандидаты на посты министров. Выступления продолжатся и в предстоящие дни.

Ожидается, что вотум доверия новому правительству будет вынесен 8 сентября. Для утверждения состава правительства необходимы голоса 76 депутатов.

Между тем, перед зданием парламента проходят акции протеста членов и сторонников партий “Европейская Грузия” и “Единое Национальное Движение”. Оппозиционеры протестуют против выдвижения кандидатуры министра внутренних дел Георгия Гахарии на пост премьер-министра страны.