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Грузинская оппозиция бойкотирует заседания парламента

​Грузинская оппозиция бойкотирует заседания парламента

Оппозиционные фракции в парламенте Грузии бойкотируют заседания законодательного органа. 

По сообщению грузинского бюро Report, сегодня в парламенте выступают кандидаты на посты министров. Выступления продолжатся и в предстоящие дни. 

Ожидается, что вотум доверия новому правительству будет вынесен 8 сентября. Для утверждения состава правительства необходимы голоса 76 депутатов. 

Между тем, перед зданием парламента проходят акции протеста членов и сторонников партий “Европейская Грузия” и “Единое Национальное Движение”. Оппозиционеры протестуют против выдвижения кандидатуры министра внутренних дел Георгия Гахарии на пост премьер-министра страны.

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