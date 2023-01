Гросси: МАГАТЭ расширит присутствие в Украине для предотвращения ядерной аварии

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) расширит свое присутствие в Украине.

Как передает Report, об этом написал гендиректор агентства Рафаэль Гросси сообщил в Twitter.

По его словам, на эти меры решили пойти ради предотвращения ядерной аварии.

"МАГАТЭ расширяет присутствие на территории Украины, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию во время текущего конфликта. Горжусь тем, что возглавляю в Украине эту миссию, в ходе которой мы организуем присутствие на всех АЭС страны", - отметил он.