Григорий Карасин: Россия и Азербайджан - два братских государства

Мы не только соседи - мы братья, мы вместе на протяжении многих веков стратегически взаимодействуем.
Как сообщает российское бюро
"Мы научились глазами наших президентов вместе смотреть на те проблемы, которые существуют в мире, понимать правильно, что это значит для нашего региона. Мы очень дорожим стабильностью. Баку сейчас играет в этом очень значимую роль именно так в Москве рассуждают все, дай Бог, чтобы так было и впредь. Поэтому поздравляем наш братский дружественный народ с праздником и желаем всего самого хорошего".