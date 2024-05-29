Григорий Карасин: Россия и Азербайджан - два братских государства

Мы не только соседи - мы братья, мы вместе на протяжении многих веков стратегически взаимодействуем.

Мы не только соседи - мы братья, мы вместе на протяжении многих веков стратегически взаимодействуем.

Как сообщает российское бюро Report , об этом заявил глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин на торжественном приеме по случаю дня независимости Азербайджана.

"Мы научились глазами наших президентов вместе смотреть на те проблемы, которые существуют в мире, понимать правильно, что это значит для нашего региона. Мы очень дорожим стабильностью. Баку сейчас играет в этом очень значимую роль именно так в Москве рассуждают все, дай Бог, чтобы так было и впредь. Поэтому поздравляем наш братский дружественный народ с праздником и желаем всего самого хорошего".