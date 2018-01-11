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    Греция задержала турецкое судно

    Корабль, перевозивший взрывчатые вещества направлялся в сторону Ливии

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Турецкое судно было задержано у берегов греческого Крита.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, корабль, перевозивший взрывчатые вещества, используемые при изготовлении бомбы, направлялся в сторону Ливии.

    Согласно информации, груз был погружен на корабль в турецких портах Мерсин и Искендерун и принадлежал Танзании.  Планировалась отправка судна в Джибути и Оман. Однако капитан корабля сообщил, что получил поручение о доставке всего груза в ливийский порт Мисрат.

    Согласно сообщению, на корабле находились нитрат аммония и 11 единиц резервуаров сжиженного газа.

    Задержаны находившиеся на борту корабля 8 членов экипажа.

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