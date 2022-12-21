Госдума России приняла закон о пожизненном лишении свободы за диверсии

Госдума России приняла в третьем, итоговом чтении законопроект о пожизненном лишении свободы за диверсии.

Госдума России приняла в третьем, итоговом чтении законопроект о пожизненном лишении свободы за диверсии.

Об этом передает Report со ссылкой на российские СМИ.

Предлагается дополнить Уголовный кодекс РФ новыми статьями, предусматривающими ответственность за содействие, вовлечение, призывы и склонение к совершению диверсионных актов, а также за их финансирование.

Кроме того, уголовно наказуемым деянием станет обучение совершению диверсионных актов и создание преступных сообществ для совершения диверсий.