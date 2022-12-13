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Госдеп США сделал заявление в связи с ухудшением состояния здоровья Саакашвили

Госдеп США сделал заявление в связи с ухудшением состояния здоровья Саакашвили В Тбилиси 14 декабря состоится заседание суда по рассмотрению ходатайства адвокатов об отсрочке наказания и освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в связи с критическим состоянием здоровья.
В регионе
13 декабря 2022 г. 10:53
Госдеп США сделал заявление в связи с ухудшением состояния здоровья Саакашвили

В Тбилиси 14 декабря состоится заседание суда по рассмотрению ходатайства адвокатов об отсрочке наказания и освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в связи с критическим состоянием здоровья.

Об этом передает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

Адвокаты и независимая экспертиза заявляют о катастрофическом ухудшении состояния здоровья Саакашвили, что по их мнению, может привести к летальному исходу, но власти это отрицают.

Между тем, вчера Госдеп США призвал грузинские власти принять необходимые меры для здоровья экс-президента, который по данным врачей, со дня ареста похудел на 42 кг.

"Защита здоровья Саакашвили и защита прав человека является обязанностью правительства Грузии. Основываясь на рекомендациях медицинских экспертов общественного защитника, мы продолжим выступать перед соответствующими лицами для принятия необходимых мер для здоровья и благополучия Саакашвили", - сказано в комментарии Госдепа, направленном "Голосу Америки".

Отметим, что третий президент Грузии находится в заключении с 1 октября прошлого года, он тайно прибыл в страну из Украины и был арестован по двум делам, решение по которым было вынесено заочно. Полгода назад Саакашвили был переведен из тюрьмы в клинику "Вивамед".

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