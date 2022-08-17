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Глава правления "Нафтогаза" заявил о потерях многих нефтяных активов в Украине

Глава правления "Нафтогаза" заявил о потерях многих нефтяных активов в Украине С начала боевых действий в Украине многие нефтяные и перерабатывающие активы потеряны, а ситуация в топливной сфере страны остается сложной.
В регионе
17 августа 2022 г. 17:08
Глава правления Нафтогаза заявил о потерях многих нефтяных активов в Украине

С начала боевых действий в Украине многие нефтяные и перерабатывающие активы потеряны, а ситуация в топливной сфере страны остается сложной.

Как передает Report, об этом заявил глава правления компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью изданию НВ.

"С 24 февраля, во-первых, мы потеряли многие наши нефтяные и перерабатывающие активы. Тот же Шебелинский газоперерабатывающий завод. Из-за ракет. Он не работает и не может работать в ближайшее время", - сказал Витренко.

По его словам, аналогичная ситуация с Кременчугским нефтеперабатывающим заводом, который также остановил работу из-за военных действий.

"Мы не можем по военным причинам об этом говорить, но наша нефтяная и перерабатывающая инфраструктура очень сильно повреждена, те же нефтебазы, у "Укрнафты" очень много повреждений", - подчеркнул он.

Он сообщил, что ситуация с подземные НПЗ лучше, но часть из них оказалась на территориях, неподконтрольных Киеву. Около 50% добычи природного газа Украины находится в Харьковской области, в которой идут боевые действия.

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