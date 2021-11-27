Глава ООН отмечает роль России в продолжении контактов между Азербайджаном и Арменией

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует проведение трехсторонней встречи России, Азербайджана и Армении на высшем уровне. Об этом заявил в субботу заместитель официального представителя Гутерриша Фархан Хак.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует проведение трехсторонней встречи России, Азербайджана и Армении на высшем уровне.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил заместитель официального представителя Гутерриша Фархан Хак.

"Генеральный секретарь ООН приветствует трехстороннюю встречу 26 ноября между премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, обращает внимание на их совместное заявление, - сказал Хак. - Он с удовлетворением отмечает роль РФ в содействии продолжению контактов и диалога".

Глава ООН призывает Азербайджан и Армению решать остающиеся вопросы с помощью всех доступных форматов, включая минскую группу Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), заявил Хак.

"Гутерриш подтверждает позицию ООН, заключающуюся в том, что прочный мир может быть достигнут только через диалог, и призывает стороны решать остающиеся вопросы посредством всех доступных форматов, в том числе под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США и Франция - ред.), - обратил внимание представитель всемирной организации. - ООН готова поддержать такие усилия, в том числе путем оказания гуманитарной помощи, содействия в восстановлении и миростроительстве на земле".