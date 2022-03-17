Глава обладминистрации: В Чернигове за сутки погибли 53 человека

В результате обстрелов российскими войсками Чернигова (Украина) 53 человека погибли.

В результате обстрелов российскими войсками Чернигова (Украина) 53 человека погибли.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

"Враг продолжает системные арт- и авиаобстрелы нашего областного центра, уничтожает гражданскую инфраструктуру. Мы несем большие потери. Только за вчерашние сутки в морги города поступили 53 тела наших граждан, которые погибли", - сказал Чаус в видеообращении, размещенном в Телеграм в четверг утром.

При этом Вооруженные силы Украины, по его словам, продолжают наносить противнику в окрестностях города большой урон. При этом оккупационные войска в сам Чернигов не прорывались, подчеркнул глава обладминистрации.

Касательно открытия коридора для эвакуации жителей города, Чаус сообщил, что "сегодня будет очередной раунд переговоров и центральная власть, и местная власть над этим работают совместно с командованием Вооруженных сил Украины". "Я не хочу отправлять на верную смерть детей города Чернигов, поэтому "зеленый коридор" будет исключительно после того, как мы договоримся. Сегодня такие переговоры будут проводиться, чем закончатся – будем вас информировать", - сказал он.