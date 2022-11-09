Глава МИД Украины прибыл в Камбоджу

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибыл в столицу Камбоджи - Пномпень. Это первый в истории визит украинского министра в эту страну. Здесь он примет участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибыл в столицу Камбоджи - Пномпень. Это первый в истории визит украинского министра в эту страну. Здесь он примет участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил в соцсетях представитель МИД Олег Николенко.

Глава МИД и премьер-министр Камбоджи Самдеха Гун Сен провели личную встречу.

"Украина станет первой страной Центральной Европы, которая присоединится к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии. Присоединение принесет украинскому государству, бизнесу и гражданам конкретные политические, военные, экономические и культурные выгоды", - объяснил Николенко.

В Ассоциацию АСЕАН входят 10 стран: Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.