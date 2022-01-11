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Глава МИД: Туркменистан готов оказать поддержку народу Казахстана

Глава МИД: Туркменистан готов оказать поддержку народу Казахстана Туркменистан готов начать экспортные поставки природного газа в Казахстан, начиная с марта текущего года
В регионе
11 января 2022 г. 17:24
Глава МИД: Туркменистан готов оказать поддержку народу Казахстана

Туркменистан готов начать экспортные поставки природного газа в Казахстан, начиная с марта текущего года, а также обеспечить братский Казахстан необходимым количеством электроэнергии.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Кабинета Министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, выступая на состоявшейся сегодня внеочередной онлайн-встрече глав МИД Организации тюркских государств.

Говоря о событиях, происходивших в последние дни в Казахстане, Р.Мередов особо отметил, что Туркменистан заинтересован в скорейшей нормализации обстановки в этой стране, в дальнейшем стабильном общественно-политическом и социально-экономическом развитии Казахстана. Была выражена твердая убежденность, что такие качества, как мудрость, дальновидность, глубокое уважение к обычаям и традициям древнего казахского народа, послужат прочной основой для решения всех возникающих вопросов в конституционно-правовом поле и в соответствии с международными нормами.

Выразив пожелания мира и благополучия казахскому народу, Р.Мередов заверил, что для достижения этой цели, Туркменистан приложит все необходимые усилия.

При этом Туркменистан, как нейтральное государство, готов оказать любую поддержку народу Казахстана в экономической, социальной и гуманитарной сферах.

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