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    ​Глава МИД Турции выразил отношение к судебному процессу Догу Перинчека

    Принятые в Швейцарии решения и законы противоречат принципу свободы слова

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Слушания в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) по делу турецкого политика Догу Перинчека касаются свободы слова, а не "геноцида". Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на одном из местных телеканалов. Отвечая на вопросы журналистов в ходе визита в Туркменистан, М.Чавушоглу заявил, что решение нижней палаты ЕСПЧ было ясным, а принятые в Швейцарии решения и законы противоречат принципу свободы слова.

    "Данный суд тоже связан с этим. Он связан со свободой слова, а не с "геноцидом"", - заявил глава МИД Турции.

    Отметим, что судебный процесс по делу Д.Перинчека продолжится через 6-8 месяцев. 

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