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    Глава МИД Турции посетит Россию и США с официальным визитом

    Мевлют Чавушоглу встретится с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном© Report

    Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отправится 12 марта с трехдневным официальным визитом в Россию.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил на пресс-конференции официальный представитель МИД Турции Хами Аксой.

    "Турция придает большое значение отношениям с Россией. Наш министр иностранных дел отправится с визитом в Москву с 12 по 14 марта, в ходе которого обсудят подготовку к заседанию Совета сотрудничества на высшем уровне", - сказал он.

    Х.Аксой также заявил о предстоящем официальном визите 14 марта Мевлюта Чавушоглу в США:

    "18 марта глава МИД Турции встретится с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном".

    По словам Х.Аксоя, 8-9 марта между представителями Турции и США пройдут обсуждения касательно вопроса передачи Соединенными Штатами террористическим РПК/YPG-PYD в Сирии боеприпасов и военной техники.

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