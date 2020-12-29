Глава МИД Грузии: Делимитация границы с Азербайджаном станет приоритетом в 2021 году

Грузинская сторона выявила новые документы и представила их азербайджанской стороне

"Тбилиси обновил состав комиссии по делимитации и демаркации грузино-азербайджанской границы".

По сообщению грузинского бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел страны Давид Залкалиани.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что деятельность комиссии станет одним из приоритетных направлений в следующем году: "Вопрос определения границ с Азербайджаном находится в центре внимания. Грузинская сторона выявила новые документы и представила их азербайджанской стороне в рамках соответствующей комиссии. Мы полностью обновили состав комиссии".