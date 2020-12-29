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Глава МИД Грузии: Делимитация границы с Азербайджаном станет приоритетом в 2021 году

Глава МИД Грузии: Делимитация границы с Азербайджаном станет приоритетом в 2021 году Грузинская сторона выявила новые документы и представила их азербайджанской стороне
В регионе
29 декабря 2020 г. 13:40
Глава МИД Грузии: Делимитация границы с Азербайджаном станет приоритетом в 2021 году

"Тбилиси обновил состав комиссии по делимитации и демаркации грузино-азербайджанской границы".

По сообщению грузинского бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел страны Давид Залкалиани.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что деятельность комиссии станет одним из приоритетных направлений в следующем году: "Вопрос определения границ с Азербайджаном находится в центре внимания. Грузинская сторона выявила новые документы и представила их азербайджанской стороне в рамках соответствующей комиссии. Мы полностью обновили состав комиссии".

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın XİN başçısı: “Azərbaycanla sərhədin delimitasiyası gələn ilin prioritetlərindən olacaq”

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