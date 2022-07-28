Глава МИД Грузии: Альтернативы миру в регионе нет

"Грузия привержена установлению мира и диалога в регионе. Альтернативы миру в регионе нет".

"Грузия привержена установлению мира и диалога в регионе. Альтернативы миру в регионе нет".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили заявил на совместном брифинге со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

По его словам, на встрече с главой МИД Турции он обсудил вопросы безопасности в регионе, а также протекающие на Южном Кавказе процессы: "Я уверен, что совместными усилиями мы сможем преодолеть существующие вызовы. Дальнейшее углубление сотрудничества может создать основу для стабильности и развития в регионе".