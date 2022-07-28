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Глава МИД Грузии: Альтернативы миру в регионе нет

Глава МИД Грузии: Альтернативы миру в регионе нет "Грузия привержена установлению мира и диалога в регионе. Альтернативы миру в регионе нет".
В регионе
28 июля 2022 г. 15:39
Глава МИД Грузии: Альтернативы миру в регионе нет

"Грузия привержена установлению мира и диалога в регионе. Альтернативы миру в регионе нет".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили заявил на совместном брифинге со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

По его словам, на встрече с главой МИД Турции он обсудил вопросы безопасности в регионе, а также протекающие на Южном Кавказе процессы: "Я уверен, что совместными усилиями мы сможем преодолеть существующие вызовы. Дальнейшее углубление сотрудничества может создать основу для стабильности и развития в регионе".

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Версия на английском языке Georgian FM: "There is no alternative to peace in the region"
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın XİN başçısı: “Bölgədə sülhə alternativ yoxdur”

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