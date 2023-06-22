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Германия выделит Грузии 23 млн евро для распространения "зеленого" водорода

Германия выделит Грузии 23 млн евро для распространения "зеленого" водорода Правительство Германии выделит Грузии 23 млн евро для распространения на рынке "зеленого" водорода, что станет первым инвестиционным проектом в области технологий данного топлива в Кавказском регионе.
В регионе
22 июня 2023 г. 09:24
Германия выделит Грузии 23 млн евро для распространения зеленого водорода

Правительство Германии выделит Грузии 23 млн евро для распространения на рынке "зеленого" водорода, что станет первым инвестиционным проектом в области технологий данного топлива в Кавказском регионе.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщили в диппредставительстве Германии в Тбилиси.

Правительства Грузии и Германии договорились о расширении сотрудничества в энергетической сфере в рамках двухдневных правительственных переговоров в сфере политики развития в Берлине.

Помимо энергетики, стороны также договорились продолжить сотрудничество в других сферах. Пакет мероприятий включает в общей сложности до 68 млн евро на следующие два года.

По информации посольства, в Батуми и в Аджарии в целом должны быть улучшены системы водоснабжения и водоотведения. В Тбилиси и Батуми должны улучшить общественный транспорт, а для грузинских компаний должны быть переподготовлены специалисты.

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