Германия выделит Грузии 23 млн евро для распространения "зеленого" водорода

Правительство Германии выделит Грузии 23 млн евро для распространения на рынке "зеленого" водорода, что станет первым инвестиционным проектом в области технологий данного топлива в Кавказском регионе.

Правительство Германии выделит Грузии 23 млн евро для распространения на рынке "зеленого" водорода, что станет первым инвестиционным проектом в области технологий данного топлива в Кавказском регионе.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщили в диппредставительстве Германии в Тбилиси.

Правительства Грузии и Германии договорились о расширении сотрудничества в энергетической сфере в рамках двухдневных правительственных переговоров в сфере политики развития в Берлине.

Помимо энергетики, стороны также договорились продолжить сотрудничество в других сферах. Пакет мероприятий включает в общей сложности до 68 млн евро на следующие два года.

По информации посольства, в Батуми и в Аджарии в целом должны быть улучшены системы водоснабжения и водоотведения. В Тбилиси и Батуми должны улучшить общественный транспорт, а для грузинских компаний должны быть переподготовлены специалисты.