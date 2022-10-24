Генштаб: ВСУ вытеснили ВС РФ из четырех населенных пунктов на Донбассе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вытеснили ВС России из населенных пунктов Кармазиновка, Мясожаровка и Невское Луганской области и Новосадово в Донецкой области.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вытеснили ВС России из населенных пунктов Кармазиновка, Мясожаровка и Невское Луганской области и Новосадово в Донецкой области.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил Генштаб ВСУ.

"Противник пытается удержать временно захваченные территории, улучшить тактическое положение, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях", - сказано в сообщении.

В течение текущих суток Силы обороны Украины отразили атаки в районах населенных пунктов Спирное, Соледар, Бахмут, Андреевка, Марьинка и Первомайское.

"Украинские ракетные войска и артиллерия за текущие сутки поразили четыре пункта управления, десять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, шесть складов боеприпасов, зенитный ракетный комплекс, район огневых позиций артиллерии и три других важных объекта противника", - сообщил Генштаб ВСУ.

Отметим, что сегодня утром сообщалось о том, что ВСУ деоккупировали более 90 населенных пунктов в Херсонской области.