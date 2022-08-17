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Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ за сутки составили 200 человек

Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ за сутки составили 200 человек За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 200 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабных боевых действий потери ВС Россия составили 44 100 человек.
В регионе
17 августа 2022 г. 11:01
Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ за сутки составили 200 человек

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 200 российских военнослужащих. Всего с начала полномасштабных боевых действий потери ВС Россия составили 44 100 человек.

Как передает Report, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

На 17 августа общие потери российской стороны составили: танки - 1 886, боевые бронированные машины - 4 162, артиллерийские системы - 993, РСЗО - 263, средства ПВО - 136, самолеты - 233, вертолеты - 196, БПЛА оперативно-тактического уровня - 792, крылатые ракеты - 190, корабли / катера - 15, автомобильная техника и автоцистерны - 3 054, специальная техника - 93.

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