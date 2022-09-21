Генштаб ВСУ: Потери российской стороны превысили 55 тыс. человек

ВС Украины за сутки ликвидировали 300 военнослужащих.

ВС Украины за сутки ликвидировали 300 военнослужащих.

Как передает Report со ссылкой на данные Генштаба ВСУ, общие потери ВС России с начала полномасштабных боевых действий составили 55 110 человек.

На 21 сентября потери ВС РФ составили: танки - 2 227 (+11), боевые бронированные машины – 4 748 (+24), артиллерийские системы – 1 340 (+17), РСЗО – 318, средства ПВО – 168, самолеты - 253 (+1), вертолеты - 217, беспилотники оперативно-тактического уровня - 932 (+7), крылатые ракеты - 239, корабли / катера - 15, автомобильная техника и автоцистерны - 3 610 (+23), специальная техника - 125.

Наибольшие потери за минувшие сутки противник понес на Донецком направлении.