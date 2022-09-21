Генштаб ВСУ: Потери российской стороны превысили 55 тыс. человек

ВС Украины за сутки ликвидировали 300 военнослужащих.
Как передает Report со ссылкой на данные Генштаба ВСУ, общие потери ВС России с начала полномасштабных боевых действий составили 55 110 человек.
На 21 сентября потери ВС РФ составили: танки - 2 227 (+11), боевые бронированные машины – 4 748 (+24), артиллерийские системы – 1 340 (+17), РСЗО – 318, средства ПВО – 168, самолеты - 253 (+1), вертолеты - 217, беспилотники оперативно-тактического уровня - 932 (+7), крылатые ракеты - 239, корабли / катера - 15, автомобильная техника и автоцистерны - 3 610 (+23), специальная техника - 125.
Наибольшие потери за минувшие сутки противник понес на Донецком направлении.