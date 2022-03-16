Генштаб ВСУ обнародовал потери российских войск

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал общие боевые потери российской стороны.
Как передает Report cо ccылкой на данные ВСУ, с 24 февраля по 16 марта потери противника составили: личного состава – около 13 800 человек, танков ‒ 430, боевых бронированных машин – 1 375, артиллерийских систем – 190, РСЗО – 70, средства ПВО – 43, самолетов – 84, вертолетов – 108, автомобильной техники – 819, кораблей / катеров – 3, цистерн с ГСМ – 60, БПЛА оперативно-тактического уровня – 11, специальной техники – 10.
"Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий", – отметили в Генштабе.