Генштаб ВСУ обнародовал потери российских войск

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал общие боевые потери российской стороны.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал общие боевые потери российской стороны.

Как передает Report cо ccылкой на данные ВСУ, с 24 февраля по 16 марта потери противника составили: личного состава – около 13 800 человек, танков ‒ 430, боевых бронированных машин – 1 375, артиллерийских систем – 190, РСЗО – 70, средства ПВО – 43, самолетов – 84, вертолетов – 108, автомобильной техники – 819, кораблей / катеров – 3, цистерн с ГСМ – 60, БПЛА оперативно-тактического уровня – 11, специальной техники – 10.

"Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий", – отметили в Генштабе.