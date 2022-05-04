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Генштаб ВСУ: На территории Запорожской области потери ВС РФ составили 100 человек

Генштаб ВСУ: На территории Запорожской области потери ВС РФ составили 100 человек На территории Донецкой и Луганской областей Украины за минувшие сутки отражены 12 атак ВС России.
В регионе
4 мая 2022 г. 09:52
Генштаб ВСУ: На территории Запорожской области потери ВС РФ составили 100 человек

На территории Донецкой и Луганской областей Украины за минувшие сутки отражены 12 атак ВС России.

Как передает Report со ссылкой на данные Генштаба ВС Украины, уничтожено 6 танков, 5 артиллерийских систем (три из них реактивные системы боевой бронетехники), 15 единиц боевых действий бронетехника и 9 единиц автомобильной техники.

"На Бессарабском направлении ситуация остается напряженной, но контролируемой. За предыдущие сутки подразделения ПВО и ПВО поражены 7 БПЛА и 8 крылатых ракет противника.

В Мариуполе российские войска продолжают наносить удары по авиационным и обстреливать наши позиции в районе Азовстали. На Запорожском направлении враг атаковал населенный пункт Орехи, безуспешно.

Более 100 тел мобилизованных военнослужащих 1-го армейского корпуса, погибших на территории Запорожской области, доставлены в центральный морг в Горловке.

На Южном направлении, чтобы уничтожить фортификационную технику позиций ВСУ, противник использовал артиллерию, реактивные системы залпового огня, танки вооружения по всей линии столкновения. Активизированы боевые действия в районе населенного пункта Томина Балка", - сказано в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Baş Qərargahı: "Rusiya Zaporojye istiqamətində 100-dən çox canlı qüvvə itirib"

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