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Генсек ООН выразил соболезнования Турции

Генсек ООН выразил соболезнования Турции Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования Турции.
В регионе
6 февраля 2023 г. 19:40
Генсек ООН выразил соболезнования Турции

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования Турции.

Как сообщает американское бюро Report, генеральный секретарь отметил, что глубоко опечален по поводу человеческих жертв в результате землетрясения.

"Очень опечален новостью о многочисленных человеческих жертвах в результате землетрясения на юге Турции и севере Сирии. Спасательные работы продолжаются, число погибших продолжает расти. Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления раненым. Миссия ООН в регионе оценивает потребности и оказывает помощь", - сказал Гутерреш.

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Версия на английском языке UN sec.-gen. expresses condolences to Turkiye
Версия на азербайджанском языке BMT-nin Baş katibi Türkiyəyə başsağlığı verib

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