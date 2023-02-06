Генсек ООН выразил соболезнования Турции

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования Турции.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования Турции.

Как сообщает американское бюро Report, генеральный секретарь отметил, что глубоко опечален по поводу человеческих жертв в результате землетрясения.

"Очень опечален новостью о многочисленных человеческих жертвах в результате землетрясения на юге Турции и севере Сирии. Спасательные работы продолжаются, число погибших продолжает расти. Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления раненым. Миссия ООН в регионе оценивает потребности и оказывает помощь", - сказал Гутерреш.