Генсек ООН выразил соболезнования Турции

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования Турции.
Как сообщает американское бюро Report, генеральный секретарь отметил, что глубоко опечален по поводу человеческих жертв в результате землетрясения.
"Очень опечален новостью о многочисленных человеческих жертвах в результате землетрясения на юге Турции и севере Сирии. Спасательные работы продолжаются, число погибших продолжает расти. Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления раненым. Миссия ООН в регионе оценивает потребности и оказывает помощь", - сказал Гутерреш.