В Иркутской области на нефтяном месторождении погиб рабочий

Рабочий погиб на нефтяном месторождении в Иркутской области при работе с емкостями, еще один пострадал.

Рабочий погиб на нефтяном месторождении в Иркутской области при работе с емкостями, еще один пострадал.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в Иркутской нефтяной компании.

"Предварительно установлено, что 19 мая при несанкционированном доступе к емкости, без соответствующих средств защиты органов дыхания, работник подрядной организации получил травмы, несовместимые с жизнью. Еще один сотрудник подрядной организации получил травмы легкой степени, ему оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время выясняются все подробности произошедшего", - сказал собеседник агентства.

В следственном управлении СК РФ по Иркутской области сообщили о том, что проводится проверка по ч. 2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

"Все обстоятельства устанавливаются, по результатам проверки будет принято правовое решение", - уточнили в ведомстве.