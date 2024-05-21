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В Иркутской области на нефтяном месторождении погиб рабочий

В Иркутской области на нефтяном месторождении погиб рабочий Рабочий погиб на нефтяном месторождении в Иркутской области при работе с емкостями, еще один пострадал.
В регионе
21 мая 2024 г. 16:37
В Иркутской области на нефтяном месторождении погиб рабочий

Рабочий погиб на нефтяном месторождении в Иркутской области при работе с емкостями, еще один пострадал.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в Иркутской нефтяной компании.

"Предварительно установлено, что 19 мая при несанкционированном доступе к емкости, без соответствующих средств защиты органов дыхания, работник подрядной организации получил травмы, несовместимые с жизнью. Еще один сотрудник подрядной организации получил травмы легкой степени, ему оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время выясняются все подробности произошедшего", - сказал собеседник агентства.

В следственном управлении СК РФ по Иркутской области сообщили о том, что проводится проверка по ч. 2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

"Все обстоятельства устанавливаются, по результатам проверки будет принято правовое решение", - уточнили в ведомстве.

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