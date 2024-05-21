О нас

Совет стражей Конституции Ирана утвердил дату проведения выборов президента

Совет стражей Конституции Ирана утвердил дату проведения выборов президента Совет стражей Конституции Ирана утвердил решение о проведении 28 июня внеочередных выборов президента страны после гибели Ибрахима Раиси в авиакатастрофе.
В регионе
21 мая 2024 г. 15:38
Совет стражей Конституции Ирана утвердил дату проведения выборов президента

Совет стражей Конституции Ирана утвердил решение о проведении 28 июня внеочередных выборов президента страны после гибели Ибрахима Раиси в авиакатастрофе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель ведомства Хади Тахан Назиф.

"Совет стражей согласился провести президентские выборы 28 июня", - заявил он в эфире телеканала IRIB.

Отметим, что вчера пресс-секретарь избирательного штаба исламской республики Мохсен Эслами заявил о том, что выборы пройдут 28 июня, а регистрация кандидатов начнутся 28 мая.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İranda prezident seçkilərinin tarixi təsdiqlənib
Версия на английском языке Guardian Council of Iranian Constitution approves date for holding presidential elections

Экслюзивные новости

Назначен новый руководитель аппарата Министерства оборонной промышленности
Назначен новый руководитель аппарата Министерства оборонной промышленности
21 мая 2024 г. 14:38
Комиссия по вопросам помилования завершает свою работу, к представлению готовятся документы
Комиссия по вопросам помилования завершает свою работу, к представлению готовятся документы
18 мая 2024 г. 13:49
Ное Ван Хулст: Мир должен больше уделять внимания нефтегазовым странам
Ное Ван Хулст: Мир должен больше уделять внимания нефтегазовым странам
17 мая 2024 г. 16:30
Новые кубки и медали для чемпионата Азербайджана по футболу изготовлены в Турции 
Новые кубки и медали для чемпионата Азербайджана по футболу изготовлены в Турции 
17 мая 2024 г. 15:47
Эксперт: Казахстанская площадка может стать основной для переговоров между Баку и Ереваном
Эксперт: Казахстанская площадка может стать основной для переговоров между Баку и Ереваном
17 мая 2024 г. 14:09
Посол ЮАР: Мы готовы приложить все усилия для сохранения мира на Южном Кавказе
Посол ЮАР: Мы готовы приложить все усилия для сохранения мира на Южном Кавказе
16 мая 2024 г. 17:28
Ровшан Наджаф примет участие в Конгрессе ФИФА
Ровшан Наджаф примет участие в Конгрессе ФИФА
16 мая 2024 г. 15:35
В Лянкяране может быть создан Региональный травматологический центр
В Лянкяране может быть создан Региональный травматологический центр
16 мая 2024 г. 14:30
Крупнейшие банки Казахстана заинтересованы в открытии филиалов в Азербайджане
Крупнейшие банки Казахстана заинтересованы в открытии филиалов в Азербайджане
15 мая 2024 г. 19:17
Торговая миссия Нидерландов совершит визит в Азербайджан
Торговая миссия Нидерландов совершит визит в Азербайджан
15 мая 2024 г. 17:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi