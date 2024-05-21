Совет стражей Конституции Ирана утвердил дату проведения выборов президента

Совет стражей Конституции Ирана утвердил решение о проведении 28 июня внеочередных выборов президента страны после гибели Ибрахима Раиси в авиакатастрофе.

Совет стражей Конституции Ирана утвердил решение о проведении 28 июня внеочередных выборов президента страны после гибели Ибрахима Раиси в авиакатастрофе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель ведомства Хади Тахан Назиф.

"Совет стражей согласился провести президентские выборы 28 июня", - заявил он в эфире телеканала IRIB.

Отметим, что вчера пресс-секретарь избирательного штаба исламской республики Мохсен Эслами заявил о том, что выборы пройдут 28 июня, а регистрация кандидатов начнутся 28 мая.