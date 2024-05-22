В Турции полномочия объявлять в стране мобилизацию перешли к президенту

В Турции отменен "Устав о мобилизации и военном положении".

В Турции отменен "Устав о мобилизации и военном положении".

Как сообщает Report , соответствующий указ подписал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Согласно документу, вместо "Устава о мобилизации и военном положении" от 24 мая 1990 года, утвержденного постановлением Совета Министров № 90/500 Турции, вступило в силу "Положение о мобилизации и военном положении".

Данное изменение нацелено на приведение законодательной базы в соответствие с требованиями современного периода.

В документе говорится, что в случае возникновения ситуации, делающей неизбежной войну, восстания, бунта против республики, угрозы целостности страны и единства народа внутри государства или извне, президент уполномочен объявить всеобщую или частичную мобилизацию.