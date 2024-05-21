Венецианская комиссия СЕ дала критическое заключение по закону об иноагентах в Грузии

Венецианская комиссия Совета Европы опубликовала критическое заключение по закону "О прозрачности иностранного влияния", принятому парламентом Грузии в третьем чтении, и призвала грузинские власти отозвать закон.

Венецианская комиссия Совета Европы опубликовала критическое заключение по закону "О прозрачности иностранного влияния", принятому парламентом Грузии в третьем чтении, и призвала грузинские власти отозвать закон.

Как передает местное бюро Report , в Комиссии посчитали, что "фундаментальные недостатки" закона повлекут за собой "значительные негативные последствия для свободы объединений и выражения мнений, неприкосновенности частной жизни, участия в общественных делах, а также запрета дискриминации".

"В конечном итоге это повлияет на открытые, информированные общественные дебаты, плюрализм и демократию", – сказано в документе.

Напомним, что грузинский парламент 14 мая принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в третьем чтении, после чего документ был направлен на ратификацию президенту Саломе Зурабишвили, которая в свою очередь наложила на него вето.

Местные СМИ указывали, что правящая партия "Грузинская мечта", обладающая в парламенте большинством (84 голоса), сможет обойти вето, поскольку для этого нужно лишь 72 голоса.