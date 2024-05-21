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Лидер Ирана проведет молебен над телом погибшего президента Раиси

Лидер Ирана проведет молебен над телом погибшего президента Раиси Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи проведет молебен над телами погибших при крушении вертолета президента республики Ибрахима Раиси и сопровождавших его лиц.
В регионе
21 мая 2024 г. 18:05
Лидер Ирана проведет молебен над телом погибшего президента Раиси

Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи проведет молебен над телами погибших при крушении вертолета президента республики Ибрахима Раиси и сопровождавших его лиц.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство IRNA.

По его информации, молебен пройдет утром 22 мая в Тегеранском университете. Ранее в Тегеран из Тебриза, где проходила церемония прощания с жертвами авиакатастрофы, прибыл самолет с телами погибших иранских политиков.

Отметим, что похороны Раиси пройдут 23 мая в его родном городе Мешхеде.

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Версия на азербайджанском языке İran lideri mərhum Rəisinin cənazəsi üzərində dua oxuyacaq

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