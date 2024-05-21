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МВД Турции сообщило о задержании 46 человек по подозрению в связях с организацией ФЕТО

МВД Турции сообщило о задержании 46 человек по подозрению в связях с организацией ФЕТО Спецслужбы Турции провели новую операцию против сторонников организации ФЕТО, задержано 46 человек, которые занимают различные должности в госструктурах.
В регионе
21 мая 2024 г. 16:29
МВД Турции сообщило о задержании 46 человек по подозрению в связях с организацией ФЕТО

Спецслужбы Турции провели новую операцию против сторонников организации ФЕТО, задержано 46 человек, которые занимают различные должности в госструктурах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава МВД республики Али Ерликая.

"Операция против сторонников ФЕТО проведена в 28 провинциях, задержано 46 человек, в том числе в Анкаре и Стамбуле", - приводит слова министра телеканал TRT Haber.

По его данным, операция проведена в рамках расследования прокуратурой Анкары "дела полицейских" - представителей правоохранительных органов, связанных с ФЕТО.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 20 мая, что Анкара будет преследовать сторонников ФЕТО до тех пор, пока последний ее представитель не будет привлечен к ответственности.

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Версия на английском языке Turkish Interior Ministry announces detention of 46 suspected FETO supporters

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