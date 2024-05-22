Новые детали крушения вертолета Раиси: Полет проходил в условиях хорошей погоды

Во время полета погодные условия были благоприятными, облачность была на очень ограниченной территории.

Во время полета погодные условия были благоприятными, облачность была на очень ограниченной территории.

Как сообщает Report , об этом заявил агентству IRIB News глава администрации президента Ирана Гулам Хоссейн Исмаили, который находился в вертолете, сопровождавшем главу государства Сейеда Ибрахима Раиси, говоря о новых подробностях крушения президентского вертолета.

По его словам, через полчаса после начала полета возле медного рудника Сунгун была облачность.

"Это был не туман. Возможно, в глубине ущелья был туман, но на траектории нашего полета тумана не было. Облака были немного выше вертолета. Пилот вертолета, на борту которого находился президент, как командир, дал нам указание набрать высоту и продолжить движение над облаками. Вертолеты увеличили высоту, и примерно через 30 секунд наш пилот понял, что вертолет президента пропал. В конце концов облака рассеялись, и мы увидели медный рудник Сунгун", - отметил Исмаили.

Он подчеркнул, что в течение полутора минут контакта с вертолетом президента не было.

"Наш пилот развернулся и начал искать вертолет президента. Мне сказали, что он мог разбиться. Наш борт сделал несколько кругов и не смог установить радиосвязь. Мы приземлились у рудника Сунгун через 30 секунд. Попытались установить связь с пассажирами вертолета, но никто не ответил. Затем нам сказали, что позвонили на мобильный капитана Мустафави (командир экипажа Саид Тахир Мустафави - ред.), но телефон взял господин аль-Хашем (пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Аль-Хашем - ред.) и сказал, что они упали в ущелье, не уточнив, что произошло. Он только сказал: "Я чувствую себя плохо, не знаю, что произошло, не знаю, где я, я под деревьями, никого не вижу, я один", - подчеркнул глава администрации иранского президента.

Он добавил, что погода изменилась только в ночь на 20 мая около 3:00.

"Когда спасатели прибыли на место, погода полностью изменилась. Я не знаю, каковы погодные условия для полета вертолета, но судя по тому, что я видел своими глазами, условия во время полета были нормальными. Мы видели облако только в одном ущелье и на очень ограниченной территории. Я не могу сказать, могло ли оно стать фактором, помешавшим полету или нет", - заключил Гулам Хоссейн Исмаили.

Напомним, что 19 мая вертолет, перевозивший Раиси, потерпел крушение у города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы. На борту, помимо президента, находились министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Аль-Хашем, начальник президентской охраны генерал Корпуса стражей исламской революции Мехди Мусави, а также командир экипажа полковник Саид Тахир Мустафави, второй пилот полковник Мохсун Дарьянуш и техник Бахруз Хади.

Все пассажиры и экипаж погибли.