В Казахстане пройдет 22-ая встреча в Астанинском формате по Сирии

Следующая, 22-ая встреча в Астанинском формате по Сирии пройдет в казахстанской столице 11-12 ноября.

Следующая, 22-ая встреча в Астанинском формате по Сирии пройдет в казахстанской столице 11-12 ноября.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в МИД Казахстана.

Будут проведены двусторонние и трехсторонние консультации делегаций. В повестку дня встречи включены такие вопросы, как развитие региональной обстановки вокруг Сирии, меры доверия, в том числе освобождение заложников и поиск пропавших без вести, гуманитарная ситуация в Сирии и мобилизация усилий международного сообщества по содействию постконфликтному восстановлению и создания условий для возвращения на родину сирийских беженцев.