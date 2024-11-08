В Восточно-Казахстанской области военнослужащий совершил суицид

В Казахстане военнослужащий совершил суицид.

В Казахстане военнослужащий совершил суицид.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в Пограничной службе КНБ Казахстана.

"7 ноября текущего года в Департаменте Пограничной службы по Восточно-Казахстанской области погиб военнослужащий срочной службы. По предварительной информации, причина смерти - суицид", - сообщили в комитете.

Органами полиции начато досудебное расследование по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса, подчеркнули в Погранслужбе.

СМИ отмечают, что случаи суицида среди военнослужащих участились. 14 октября текущего года в одной из воинских частей Приозерского гарнизона военнослужащий срочной службы во время несения караульной службы совершил суицид. До конца службы ему оставалось две недели.