Эрдоган: Надеемся, что Трамп примет наше приглашение посетить Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп посетит Анкару с визитом.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп посетит Анкару с визитом.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом Эрдоган заявил журналистам по возвращении из Будапешта, где в четверг он принял участие в саммите Европейского политического сообщества.

"Трамп сделал позитивные заявления относительно Турции. Надеюсь он примет наше приглашение посетить Турцию с визитом", - отметил он.

Эрдоган выразил надежду на то, что в период второго президентского срока Трампа в регионе установятся прочный мир и стабильность.

"Избрание Дональда Трампа президентом США окажет серьезное влияние на политический и военный баланс на Ближнем Востоке", - сказал он.

Кроме того, президент Турции подчеркнул, что посредством сотрудничества Анкары и Вашингтона можно преодолеть множество вызовов, включая палестинский вопрос и российско-украинский кризис.