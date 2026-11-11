Китай заявил о готовности укреплять сотрудничество с США

Китай готов укреплять коммуникацию и сотрудничество с США, урегулировать разногласия и развивать конструктивные стратегические отношения с Вашингтоном.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД Китая, об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио.

Стороны подробно обменялись мнениями по вопросам китайско-американских отношений и взаимодействия глав двух государств. Ведомство отмечает, что разговор прошел в позитивном и конструктивном ключе.

Ван И отметил, что сентябрьский визит председателя КНР Си Цзиньпина в США прошел успешно. По его словам, главы двух государств договорились наполнить новым содержанием китайско-американские отношения, обеспечив более четкие стратегические ориентиры для поиска правильного пути взаимодействия.

Он подчеркнул, что стабилизация двусторонних отношений далась нелегко и стала результатом рационального выбора двух крупных держав, исходивших из собственных и общих интересов.

"Политика Китая в отношении США остается стабильной и последовательной. Китай готов укреплять коммуникацию и сотрудничество с американской стороной, надлежащим образом урегулировать разногласия и чувствительные вопросы", - заявил Ван И.

Он также выразил надежду на взаимную поддержку в успешном проведении неформальной встречи лидеров АТЭС и саммита G20 в 2026 году, а также на практическую реализацию конструктивных стратегических и стабильных отношений между Китаем и США.