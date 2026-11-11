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    Китай заявил о готовности укреплять сотрудничество с США

    Другие страны
    • 11 ноября, 2026
    • 20:22
    Китай заявил о готовности укреплять сотрудничество с США

    Китай готов укреплять коммуникацию и сотрудничество с США, урегулировать разногласия и развивать конструктивные стратегические отношения с Вашингтоном.

    Как сообщает Report со ссылкой на МИД Китая, об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио.

    Стороны подробно обменялись мнениями по вопросам китайско-американских отношений и взаимодействия глав двух государств. Ведомство отмечает, что разговор прошел в позитивном и конструктивном ключе.

    Ван И отметил, что сентябрьский визит председателя КНР Си Цзиньпина в США прошел успешно. По его словам, главы двух государств договорились наполнить новым содержанием китайско-американские отношения, обеспечив более четкие стратегические ориентиры для поиска правильного пути взаимодействия.

    Он подчеркнул, что стабилизация двусторонних отношений далась нелегко и стала результатом рационального выбора двух крупных держав, исходивших из собственных и общих интересов.

    "Политика Китая в отношении США остается стабильной и последовательной. Китай готов укреплять коммуникацию и сотрудничество с американской стороной, надлежащим образом урегулировать разногласия и чувствительные вопросы", - заявил Ван И.

    Он также выразил надежду на взаимную поддержку в успешном проведении неформальной встречи лидеров АТЭС и саммита G20 в 2026 году, а также на практическую реализацию конструктивных стратегических и стабильных отношений между Китаем и США.

    Ван И Марко Рубио Китайская Народная Республика (КНР) Соединенные Штаты Америки (США)
    Çin ABŞ ilə əməkdaşlığı gücləndirməyə hazır olduğunu bəyan edib
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