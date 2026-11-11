Госкомитет: Присвоение церемониальному залу Голубой мечети имени армянского поэта является провокацией

Присвоение церемониальному залу Голубой мечети в Ереване имени армянского поэта является провокацией против мирных усилий между Баку и Ереваном.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Государственного комитета Азербайджана по работе с религиозными организациями.

Отмечается, что присвоение залу Голубой мечети, являющейся одним из образцов древнего историко-культурного наследия азербайджанского народа, имени армянского поэта Егише Чаренца является очередной попыткой, направленной на искажение идентичности данного религиозного памятника, проявлением неуважения к общечеловеческим ценностям, разделяемым всем миром и закрепленным в международных конвенциях, а также провокацией против усилий, направленных на формирование атмосферы мира и взаимного доверия.

Отмечено, что инициатива по установке бюста в зале церемоний Голубой мечети порождает серьезные вопросы относительно объективного, беспристрастного отношения армянской стороны, в особенности политического руководства этой страны, к первоначальному назначению и принадлежности исторического памятника.

"Охрана исторических памятников требует не только обеспечения их физического существования, но и уважительного отношения к их принадлежности, первоначальному назначению и культурной идентичности", - подчеркивает Госкомитет.

Отмечается, что Голубая мечеть является важным образцом азербайджанского архитектурного и религиозного наследия, построенным в XVIII веке в период Иреванского ханства, в годы правления Гусейнали-хана.

"В 1995 году на основании достигнутого между Ираном и Арменией соглашения финансирование работ по его "реконструкции" было возложено на иранскую сторону. Однако восстановление какого-либо объекта культурного наследия за счет средств какой-либо страны не считается основанием для утверждения о его принадлежности этой стране. Историческая идентичность Голубой мечети должна оцениваться на основе периода ее строительства, Иреванского ханства и связи с азербайджанским культурным наследием города. Попытки представить памятник как "персидскую мечеть", изменить его название и исторический контекст служат не научно-историческому подходу, а политическим целям", - подчеркивается в заявлении.

Охрана культурного наследия является одним из важных принципов международного права. Гаагская конвенция ЮНЕСКО 1954 года "О защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта" предусматривает охрану культурных ценностей во время вооруженного конфликта, предотвращение враждебных действий в отношении них, случаев разграбления и присвоения. Конвенция ЮНЕСКО 1972 года "Об охране всемирного культурного и природного наследия" закрепляет ответственность государств за выявление, сохранение, охрану и передачу будущим поколениям культурного наследия, расположенного на их территории", отмечают в Госкомитете.

"С чувством сожаления подчеркиваем, что Армения вновь применяет сегодня негативную практику, которую она использовала в отношении мечетей на территориях Карабаха и Восточного Зангезура в период оккупации. Азербайджанский народ не забыл привлечение в 2019 году компании, действующей в Иране, к работам, проводившимся под видом ремонта в мечети Юхары Гёвхар-ага в Шуше, а также представление ее и Джума-мечети в Агдаме в качестве "персидских мечетей". В то же время мы с глубоким разочарованием и горьким сожалением вспоминаем разрушение и осквернение древних мечетей и мест поклонения на других оккупированных территориях, акты вандализма, направленные против религиозных чувств нашего народа", - следует из заявления.

В настоящее время Азербайджанское государство осуществляет восстановление всех религиозно-культурных памятников на освобожденных от оккупации территориях, принимает последовательные меры в их исторической реставрации. Однако устранение физических разрушений не стирает моральных следов, оставленных в исторической памяти нашего народа актами вандализма, совершенными в период оккупации, подчеркнули в Госкомитете.

"Мы выражаем протест против попыток искажения исторической принадлежности Голубой мечети и присвоения культурно-религиозного наследия азербайджанского народа, призываем иранскую и армянскую стороны с уважением относиться к историческим фактам и воздерживаться от использования религиозных и культурных памятников в политико-идеологических целях", - говорится в сообщении.