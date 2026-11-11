Ильхам Алиев COP31
    Ильхам Алиев COP31

    Израиль постепенно откажется от военной помощи США

    Другие страны
    • 11 ноября, 2026
    • 20:40
    Израиль постепенно откажется от военной помощи США

    Израиль намерен постепенно отказаться от американской военной помощи и перейти к партнерству с Вашингтоном на новых условиях.

    Как сообщает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

    В канцелярии напомнили, что в 1996 году Нетаньяху пообещал постепенно отказаться от американской экономической помощи объемом $1,2 млрд и, по утверждению ведомства, выполнил это обещание. Теперь, спустя 30 лет, премьер считает экономику Израиля достаточно сильной, чтобы отказаться и от военной помощи США.

    В канцелярии подчеркнули, что этот шаг означает переход от модели помощи к партнерству. Там также привели слова госсекретаря США Марко Рубио, который заявил, что инициатива отказа от помощи исходила от самой израильской стороны.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что американская военная помощь Израилю прекратится уже в этом году.

    Биньямин Нетаньяху Государство Израиль Соединенные Штаты Америки (США)
    İsrail ABŞ-nin hərbi yardımından tədricən imtina edəcək
    44 filmi
    44 filmi

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