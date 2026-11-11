Кнессет Израиля утвердил состав Комитета по организации парламентской работы - Обновлено

Кнессет Израиля одобрил создание Комитета по организации парламентской работы в составе 22 депутатов.

Как сообщает Report со ссылкой на The Times of Israel, решение принято 63 голосами против 50.

Председателем комитета станет депутат от партии "Яшар" Рой Фолькман, предложивший его состав.

Согласно утвержденной схеме, девять мест получит блок во главе с лидером партии "Яшар" Гади Айзенкотом, девять - блок, поддерживающий премьер-министра Биньямина Нетаньяху, еще четыре - арабские партии "Единый список" и РААМ.

По предложению Фолькмана, фракции получают по одному месту на каждые пять депутатских мандатов. "Ликуд" будет представлен пятью депутатами, "Яшар" - четырьмя, партии "Беяхад", "Единый список", "Демократы" и РААМ - двумя каждая. Еще пять партий получат по одному месту.

Комитет играет важную роль в формировании постоянных парламентских комиссий: он определяет их состав, а также может создавать временные комиссии по финансам и иностранным делам и обороне. До избрания комиссии по делам Кнессета он также занимается организационными и процедурными вопросами.

20:36

Комитет по регламенту израильского парламента одобрил создание временных комиссий по финансам и иностранным делам и обороне.

Как сообщает Report со ссылкой на The Times of Israel, за проголосовали 13, против - 9 депутатов.

Финансовую комиссию возглавит депутат от партии "Бе-Яхад" Лиран Ависар Бен-Хорин, а комиссию по иностранным делам и обороне - лидер партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман.

В состав каждой комиссии войдут по 17 депутатов.

Ранее пленум Кнессета утвердил состав комитета по регламенту, в который вошли 22 депутата.