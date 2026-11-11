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    İsrail Knesseti parlamentin İş Komitəsinin tərkibini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    • 11 noyabr, 2026
    • 21:36
    İsrail Knesseti parlamentin İş Komitəsinin tərkibini təsdiqləyib

    İsrail Knesseti parlamentin 22 üzvdən ibarət İş Komitəsinin yaradılmasını təsdiqləyib.

    "Report"un "The Times of Israel" qəzetinə istinadən məlumatına görə, qərar 63 səslə qəbul edilib.

    Komitəyə onun tərkibini təklif edən "Yaşar" Partiyasından deputat Roy Folkman sədrlik edəcək.

    Təsdiqlənmiş plana əsasən, doqquz yer "Yaşar"ın lideri Qadi Eisenkotun rəhbərlik etdiyi bloka, doqquz yer Baş nazir Binyamin Netanyahunu dəstəkləyən bloka və dörd yer ərəb partiyaları – "Vahid siyahı" və RAMM-a veriləcək.

    Folkmanın təklifində fraksiyaların hər beş yer üçün bir yer alacağı nəzərdə tutulur. "Likud" beş deputatla, "Yaşar" dörd, "Bayahad", "Vahid siyahı", "Demokratlar" və RAAM-ın hər biri iki yerlə təmsil olunacaq. Digər beş partiyanın hər biri bir yer alacaq.

    Komitə daimi parlament komitələrinin formalaşdırılmasında mühüm rol oynayır: onların tərkibini müəyyən edir və həmçinin maliyyə, xarici işlər və müdafiə üzrə müvəqqəti komitələr yarada bilər. Knessetin İşləri Komitəsi seçilənə qədər o, təşkilati və prosedur məsələləri ilə də məşğul olur.

    İsrail Knesseti Komitə
    Кнессет Израиля утвердил состав Комитета по организации парламентской работы - Обновлено
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