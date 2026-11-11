Адиль Кязымлы вышел в финал Юношеских летних Олимпийских игр
Индивидуальные
- 11 ноября, 2026
- 20:57
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Азербайджанский тхэквондист Адиль Кязымлы (73 кг) вышел в финал IV Юношеских летних Олимпийских игр 2026 года в Дакаре.
Об этом Report сообщили в Национальном олимпийском комитете Азербайджана.
Он одержал победу в полуфинале над Аметом Диопой из Сенегала.
Отметим, что финальная встреча состоится в 22:00 по бакинскому времени.
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