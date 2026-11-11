Адиль Кязымлы вышел в финал Юношеских летних Олимпийских игр

Азербайджанский тхэквондист Адиль Кязымлы (73 кг) вышел в финал IV Юношеских летних Олимпийских игр 2026 года в Дакаре.

Об этом Report сообщили в Национальном олимпийском комитете Азербайджана.

Он одержал победу в полуфинале над Аметом Диопой из Сенегала.

Отметим, что финальная встреча состоится в 22:00 по бакинскому времени.