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    Адиль Кязымлы вышел в финал Юношеских летних Олимпийских игр

    Индивидуальные
    • 11 ноября, 2026
    • 20:57
    Адиль Кязымлы вышел в финал Юношеских летних Олимпийских игр

    Азербайджанский тхэквондист Адиль Кязымлы (73 кг) вышел в финал IV Юношеских летних Олимпийских игр 2026 года в Дакаре.

    Об этом Report сообщили в Национальном олимпийском комитете Азербайджана.

    Он одержал победу в полуфинале над Аметом Диопой из Сенегала.

    Отметим, что финальная встреча состоится в 22:00 по бакинскому времени.

    Федерация бокса Азербайджана Сборная Азербайджана по тхэквондо Олимпийские игры
    Yeniyetmələrin Yay Olimpiya Oyunları: Azərbaycan taekvondoçusu gümüş medal qazanıb - Yenilənib
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