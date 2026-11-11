İlham Əliyev COP31
    İlham Əliyev COP31

    Azərbaycan taekvondoçusu Adil Kazımlı Yeniyetmələrin Yay Olimpiya Oyunlarında finala yüksəlib

    Fərdi
    • 11 noyabr, 2026
    • 20:50
    Azərbaycan taekvondoçusu Adil Kazımlı Yeniyetmələrin Yay Olimpiya Oyunlarında finala yüksəlib

    Azərbaycan taekvondoçusu Adil Kazımlı (73 kq) Dakar-2026 Yeniyetmələrin IV Yay Olimpiya Oyunlarında finala yüksəlib.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Boks Federasiyasından məlumat verilib.

    O, yarımfinalda Amet Diopa (Seneqal) qalib gəlib.

    Qeyd edək ki, final görüşü Bakı vaxtilə saat 22:00-da keçiriləcək.

    Adil Kazımlı Yeniyetmələrin Yay Olimpiya Oyunları
    Адиль Кязымлы вышел в финал Юношеских летних Олимпийских игр
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