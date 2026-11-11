Azərbaycan taekvondoçusu Adil Kazımlı Yeniyetmələrin Yay Olimpiya Oyunlarında finala yüksəlib
Fərdi
- 11 noyabr, 2026
- 20:50
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Azərbaycan taekvondoçusu Adil Kazımlı (73 kq) Dakar-2026 Yeniyetmələrin IV Yay Olimpiya Oyunlarında finala yüksəlib.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Boks Federasiyasından məlumat verilib.
O, yarımfinalda Amet Diopa (Seneqal) qalib gəlib.
Qeyd edək ki, final görüşü Bakı vaxtilə saat 22:00-da keçiriləcək.
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