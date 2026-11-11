Кавелашвили: Грузия готова к тесному сотрудничеству в рамках климатических инициатив

Грузия подтверждает готовность к тесному сотрудничеству с международными партнерами и участию в глобальных инициативах, направленных на обеспечение экологической устойчивости и улучшение состояния окружающей среды.

Как передает корреспондент Report из Антальи, об этом заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили, выступая на заседании высокого уровня в рамках COP31.

По его словам, последствия изменения климата становятся все более серьезными, частыми и заметными во всех регионах мира, затрагивая как развивающиеся, так и развитые страны.

"Грузия и Турция, как непосредственные соседи и стратегические партнеры, также сталкиваются с различными проблемами, связанными с изменением климата. Эта реальность еще раз ясно напоминает нам о важности углубления регионального сотрудничества и повышения устойчивости к изменению климата", - отметил Кавелашвили.

Он подчеркнул, что меры по борьбе с последствиями данного процесса имеют важное значение для международной безопасности, экономической стабильности, энергетической и продовольственной безопасности, поскольку климатические изменения угрожают инфраструктуре, экосистемам, экономическому развитию, жизни и здоровью людей.

"Наша страна отличается уникальным природным ландшафтом и биоразнообразием, но в то же время она уязвима перед климатическими рисками", - заявил он.

Кавелашвили отметил, что путь к ограничению глобального потепления на уровне 1,5 градуса должен основываться на сотрудничестве и взаимном доверии. По его словам, изменение климата, несмотря на то что представляет серьезную глобальную угрозу, также открывает возможности для укрепления международной солидарности и совместного формирования безопасного будущего.

Глава государства добавил, что Грузия продолжает поддерживать мир, стабильность и конструктивный диалог на региональном и международном уровнях.

"Только посредством совместных, скоординированных и ответственных шагов мы сможем построить более сильные общества, устойчивые экономики и обеспечить безопасное будущее для наших детей", - заключил Кавелашвили.