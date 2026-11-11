Ильхам Алиев COP31
    Ильхам Алиев COP31

    Кавелашвили: Грузия готова к тесному сотрудничеству в рамках климатических инициатив

    Экология
    • 11 ноября, 2026
    • 19:57
    Кавелашвили: Грузия готова к тесному сотрудничеству в рамках климатических инициатив

    Грузия подтверждает готовность к тесному сотрудничеству с международными партнерами и участию в глобальных инициативах, направленных на обеспечение экологической устойчивости и улучшение состояния окружающей среды.

    Как передает корреспондент Report из Антальи, об этом заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили, выступая на заседании высокого уровня в рамках COP31.

    По его словам, последствия изменения климата становятся все более серьезными, частыми и заметными во всех регионах мира, затрагивая как развивающиеся, так и развитые страны.

    "Грузия и Турция, как непосредственные соседи и стратегические партнеры, также сталкиваются с различными проблемами, связанными с изменением климата. Эта реальность еще раз ясно напоминает нам о важности углубления регионального сотрудничества и повышения устойчивости к изменению климата", - отметил Кавелашвили.

    Он подчеркнул, что меры по борьбе с последствиями данного процесса имеют важное значение для международной безопасности, экономической стабильности, энергетической и продовольственной безопасности, поскольку климатические изменения угрожают инфраструктуре, экосистемам, экономическому развитию, жизни и здоровью людей.

    "Наша страна отличается уникальным природным ландшафтом и биоразнообразием, но в то же время она уязвима перед климатическими рисками", - заявил он.

    Кавелашвили отметил, что путь к ограничению глобального потепления на уровне 1,5 градуса должен основываться на сотрудничестве и взаимном доверии. По его словам, изменение климата, несмотря на то что представляет серьезную глобальную угрозу, также открывает возможности для укрепления международной солидарности и совместного формирования безопасного будущего.

    Глава государства добавил, что Грузия продолжает поддерживать мир, стабильность и конструктивный диалог на региональном и международном уровнях.

    "Только посредством совместных, скоординированных и ответственных шагов мы сможем построить более сильные общества, устойчивые экономики и обеспечить безопасное будущее для наших детей", - заключил Кавелашвили.

    Михаил Кавелашвили COP31 Грузия
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