Лейла Алиева приняла участие во встрече высокого уровня Глобального альянса "Нулевые отходы" в рамках СОР31

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева 11 ноября приняла участие во "Встрече высокого уровня супруг глав государств и правительств - Глобальном альянсе "Нулевые отходы", организованной в рамках 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) в турецком городе Анталья.

Как сообщает Report, на встрече обсуждались конкретные механизмы действий в борьбе с климатическим кризисом, продвижение политики нулевых отходов, обмен международным опытом в области управления отходами, разработка совместных экологических проектов между странами и расширение местных инициатив на глобальном уровне.

Выступившая на мероприятии супруга президента Турции Эмине Эрдоган заявила, что посредством Глобального альянса "Нулевые отходы" они нацелены на создание мощной платформы сотрудничества, в рамках которой страны будут делиться успешным опытом, разрабатывать совместные проекты и распространять локальные решения на глобальном уровне.