Ильхам Алиев COP31
    Ильхам Алиев COP31

    Лейла Алиева приняла участие во встрече высокого уровня Глобального альянса "Нулевые отходы" в рамках СОР31

    Внешняя политика
    • 11 ноября, 2026
    • 20:46
    Лейла Алиева приняла участие во встрече высокого уровня Глобального альянса Нулевые отходы в рамках СОР31

    Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева 11 ноября приняла участие во "Встрече высокого уровня супруг глав государств и правительств - Глобальном альянсе "Нулевые отходы", организованной в рамках 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) в турецком городе Анталья.

    Как сообщает Report, на встрече обсуждались конкретные механизмы действий в борьбе с климатическим кризисом, продвижение политики нулевых отходов, обмен международным опытом в области управления отходами, разработка совместных экологических проектов между странами и расширение местных инициатив на глобальном уровне.

    Выступившая на мероприятии супруга президента Турции Эмине Эрдоган заявила, что посредством Глобального альянса "Нулевые отходы" они нацелены на создание мощной платформы сотрудничества, в рамках которой страны будут делиться успешным опытом, разрабатывать совместные проекты и распространять локальные решения на глобальном уровне.

    Лейла Алиева Эмине Эрдоган СОР31 Азербайджан Турция
    Leyla Əliyeva "Qlobal Sıfır Tullantı Alyansı" çərçivəsində keçirilən yüksəksəviyyəli toplantıda iştirak edib
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