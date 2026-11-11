Ильхам Алиев COP31
    Ильхам Алиев COP31

    Лейла Алиева посетила павильон Азербайджана на COP31 в Анталье

    Внешняя политика
    • 11 ноября, 2026
    • 19:47
    Лейла Алиева посетила павильон Азербайджана на COP31 в Анталье

    Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева 11 ноября посетила павильон Азербайджана на 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) в турецкой Анталье.

    Как сообщает Report, Лейле Алиевой, ознакомившейся с павильоном, была предоставлена информация о представленных здесь стендах и презентуемых проектах.

    Напомним, что в павильоне с помощью передовых технологий представлена информация о городах Азербайджана, природе, климате, системах образования и здравоохранения, туристических возможностях, транспортной инфраструктуре нашей страны. Гостям выставки также предоставлена возможность дегустации блюд азербайджанской кухни.

    Лейла Алиева посетила павильон Азербайджана на COP31 в Анталье
    Лейла Алиева посетила павильон Азербайджана на COP31 в Анталье
    Лейла Алиева посетила павильон Азербайджана на COP31 в Анталье
    Лейла Алиева посетила павильон Азербайджана на COP31 в Анталье
    Лейла Алиева посетила павильон Азербайджана на COP31 в Анталье
    Лейла Алиева посетила павильон Азербайджана на COP31 в Анталье
    Лейла Алиева посетила павильон Азербайджана на COP31 в Анталье
    Лейла Алиева СОР31 Азербайджан
    Фото
    Leyla Əliyeva COP31 çərçivəsində Azərbaycan pavilyonunda olub
    Фото
    Leyla Aliyeva visits Azerbaijan pavilion at COP31
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    Лейла Алиева посетила павильон Азербайджана на COP31 в Анталье
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