Лейла Алиева посетила павильон Азербайджана на COP31 в Анталье

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева 11 ноября посетила павильон Азербайджана на 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) в турецкой Анталье.

Как сообщает Report, Лейле Алиевой, ознакомившейся с павильоном, была предоставлена информация о представленных здесь стендах и презентуемых проектах.

Напомним, что в павильоне с помощью передовых технологий представлена информация о городах Азербайджана, природе, климате, системах образования и здравоохранения, туристических возможностях, транспортной инфраструктуре нашей страны. Гостям выставки также предоставлена возможность дегустации блюд азербайджанской кухни.