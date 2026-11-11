İlham Əliyev COP31
    İlham Əliyev COP31

    Leyla Əliyeva COP31 çərçivəsində Azərbaycan pavilyonunda olub

    Xarici siyasət
    • 11 noyabr, 2026
    • 19:41
    Leyla Əliyeva COP31 çərçivəsində Azərbaycan pavilyonunda olub

    Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Türkiyənin Antalya şəhərində keçirilən BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının 31-ci sessiyası (COP31) çərçivəsində noyabrın 11-də Azərbaycan pavilyonunda olub.

    "Report" xəbər verir ki, pavilyonla tanış olan Leyla Əliyevaya burada nümayiş etdirilən stendlər və təqdim edilən layihələr barədə məlumat verilib.

    Xatırladaq ki, pavilyonda Azərbaycanın şəhərləri, təbiəti, iqlimi, təhsil və səhiyyə sistemləri, turizm imkanları, nəqliyyat infrastrukturu barədə məlumatlar qabaqcıl texnoloji imkanlar vasitəsilə təqdim olunur. Burada ziyarətçilər Azərbaycanın milli mətbəx nümunələrindən də dadırlar.

    Leyla Əliyeva COP31 çərçivəsində Azərbaycan pavilyonunda olub
    Leyla Əliyeva COP31 çərçivəsində Azərbaycan pavilyonunda olub
    Leyla Əliyeva COP31 çərçivəsində Azərbaycan pavilyonunda olub
    Leyla Əliyeva COP31 çərçivəsində Azərbaycan pavilyonunda olub
    Leyla Əliyeva COP31 çərçivəsində Azərbaycan pavilyonunda olub
    Leyla Əliyeva COP31 çərçivəsində Azərbaycan pavilyonunda olub
    Leyla Əliyeva COP31 çərçivəsində Azərbaycan pavilyonunda olub
    Leyla Əliyeva Heydər Əliyev Fondu COP31
    Foto
    Лейла Алиева посетила павильон Азербайджана на COP31 в Анталье
    Foto
    Leyla Aliyeva visits Azerbaijan pavilion at COP31
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