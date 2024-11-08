Эрдоган заявил о намерении обсудить с Трампом вопрос вывода войск США из Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить с победившим на выборах президента США Дональдом Трампом вывод американских войск из Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить с победившим на выборах президента США Дональдом Трампом вывод американских войск из Сирии.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом Эрдоган заявил журналистам по возвращении из Будапешта, где в четверг он принял участие в саммите Европейского политического сообщества.

"Мы продолжим наши встречи с Дональдом Трампом и обсудим вопрос вывода американских войск из Сирии, прекращение поддержки террористической Рабочей партии Курдистана", - сказал он.

По его словам, в предыдущий президентский срок Трампа у него не было проблем при общении с американским лидером.

"Не думаю, что у нас будут проблемы и в этот период", - отметил Эрдоган.