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Эрдоган заявил о намерении обсудить с Трампом вопрос вывода войск США из Сирии

Эрдоган заявил о намерении обсудить с Трампом вопрос вывода войск США из Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить с победившим на выборах президента США Дональдом Трампом вывод американских войск из Сирии.
В регионе
8 ноября 2024 г. 13:58
Эрдоган заявил о намерении обсудить с Трампом вопрос вывода войск США из Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить с победившим на выборах президента США Дональдом Трампом вывод американских войск из Сирии.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом Эрдоган заявил журналистам по возвращении из Будапешта, где в четверг он принял участие в саммите Европейского политического сообщества.

"Мы продолжим наши встречи с Дональдом Трампом и обсудим вопрос вывода американских войск из Сирии, прекращение поддержки террористической Рабочей партии Курдистана", - сказал он.

По его словам, в предыдущий президентский срок Трампа у него не было проблем при общении с американским лидером.

"Не думаю, что у нас будут проблемы и в этот период", - отметил Эрдоган.

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