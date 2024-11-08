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Всемирный банк выделит Украине 750 млн долларов

Всемирный банк выделит Украине 750 млн долларов Всемирный банк (ВБ) объявил о выделении нового пакета помощи для Украины в размере 750 млн долларов.
В регионе
8 ноября 2024 г. 10:52
Всемирный банк выделит Украине 750 млн долларов

Всемирный банк (ВБ) объявил о выделении нового пакета помощи для Украины в размере 750 млн долларов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

"Средства будут предоставлены в рамках проекта "Поддержка восстановления путем разумного фискального управления" (SURGE), направленного на поддержку институциональных реформ, необходимых для вступления в Европейский союз. Часть этой суммы будет выделена из фонда ADVANCE Ukraine, поддерживаемого правительством Японии", - написал он, поблагодарив банк за помощь.

Шмыгаль уточнил, что в случае необходимости финансирование может быть увеличено.

Ранее в ноябре правительство Украины подписало соглашения со Всемирным банком, предусматривающие выделение ей почти 600 млн долларов. Как сообщил тогда Шмыгаль, данные средства будут потрачены на поддержку малого и среднего бизнеса, зеленый переход, улучшение бизнес-среды и цифровизации. Он добавил, что общая запланированная сумма программы превышает 1 млрд долларов, она рассчитана до 2027 года. При этом премьер не уточнил, на какой основе Киеву будут предоставлены указанные средства: в виде займа или безвозмездно.

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