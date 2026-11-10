Дания предоставит новый оборонный пакет помощи Украине на 645 млн евро

Дания и Украина договорились о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи на сумму 645 млн евро.

Как передает Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в своем телеграм-канале.

"Хорошая встреча с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Есть новый оборонный пакет для Украины на 645 миллионов евро", - следует из публикации.

По словам Зеленского, пакет предусматривает прежде всего финансирование закупки ударных беспилотников и дронов-перехватчиков, боеприпасов для истребителей F-16, а также поддержку программы PURL.

Украинский лидер назвал данную поддержку очень важной и своевременной на фоне продолжения Россией баллистических атак на энергетическую и другую критически важную инфраструктуру Украины.

Кроме того, стороны обсудили дополнительную гуманитарную поддержку. В частности, Дания приняла решение выделить 20 млн евро на энергетические нужды Херсонской области. Зеленский отметил, что поддержка региона особенно важна накануне четвертой годовщины его освобождения от оккупации.

В ходе переговоров также обсуждались результаты сотрудничества в рамках инициативы Drone Deal, развитие совместного производства вооружений и работа над антибаллистической программой FREYJA.