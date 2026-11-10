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    Дания предоставит новый оборонный пакет помощи Украине на 645 млн евро

    Другие страны
    • 10 ноября, 2026
    • 19:54
    Дания предоставит новый оборонный пакет помощи Украине на 645 млн евро

    Дания и Украина договорились о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи на сумму 645 млн евро.

    Как передает Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в своем телеграм-канале.

    "Хорошая встреча с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Есть новый оборонный пакет для Украины на 645 миллионов евро", - следует из публикации.

    По словам Зеленского, пакет предусматривает прежде всего финансирование закупки ударных беспилотников и дронов-перехватчиков, боеприпасов для истребителей F-16, а также поддержку программы PURL.

    Украинский лидер назвал данную поддержку очень важной и своевременной на фоне продолжения Россией баллистических атак на энергетическую и другую критически важную инфраструктуру Украины.

    Кроме того, стороны обсудили дополнительную гуманитарную поддержку. В частности, Дания приняла решение выделить 20 млн евро на энергетические нужды Херсонской области. Зеленский отметил, что поддержка региона особенно важна накануне четвертой годовщины его освобождения от оккупации.

    В ходе переговоров также обсуждались результаты сотрудничества в рамках инициативы Drone Deal, развитие совместного производства вооружений и работа над антибаллистической программой FREYJA.

    Владимир Зеленский Метте Фредериксен Российско-украинский конфликт Дания
    Danimarka Ukraynaya 645 milyon avro məbləğində hərbi yardım ayıracaq
    44 filmi
    44 filmi

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