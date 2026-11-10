Китай призвал Словакию содействовать развитию отношений с ЕС

Китай рассчитывает, что Словакия продолжит играть конструктивную роль в развитии отношений между Пекином и Евросоюзом.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече в Пекине с главой МИД Словакии Юраем Бланаром.

"Надеемся, что словацкая сторона и далее будет играть конструктивную роль в устойчивом развитии отношений Китая и ЕС", - приводит слова Ван И китайское внешнеполитическое ведомство.

Глава МИД КНР подчеркнул, что Китай и Евросоюз должны придерживаться принципа партнерства, сохранять дух сотрудничества и стремиться к урегулированию разногласий путем диалога и консультаций.

По его словам, сторонам также необходимо совместно отстаивать принципы либерализации торговли и экономической глобализации.

Ван И отметил готовность Пекина укреплять политическое взаимное доверие и стратегическую координацию с Братиславой, а также в полной мере раскрывать потенциал двустороннего сотрудничества.

Он подчеркнул, что повышение уровня китайско-словацких отношений будет способствовать развитию связей между Китаем и Европой, а также укреплению мира и стабильности в мире.

В свою очередь Бланар заявил, что Словакия выступает против протекционизма и торговых войн, поддерживая урегулирование разногласий путем консультаций.

Он добавил, что Братислава намерена и впредь содействовать развитию диалога и сотрудничества между Евросоюзом и Китаем.