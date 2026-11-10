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    Китай призвал Словакию содействовать развитию отношений с ЕС

    Другие страны
    • 10 ноября, 2026
    • 20:01
    Китай призвал Словакию содействовать развитию отношений с ЕС

    Китай рассчитывает, что Словакия продолжит играть конструктивную роль в развитии отношений между Пекином и Евросоюзом.

    Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече в Пекине с главой МИД Словакии Юраем Бланаром.

    "Надеемся, что словацкая сторона и далее будет играть конструктивную роль в устойчивом развитии отношений Китая и ЕС", - приводит слова Ван И китайское внешнеполитическое ведомство.

    Глава МИД КНР подчеркнул, что Китай и Евросоюз должны придерживаться принципа партнерства, сохранять дух сотрудничества и стремиться к урегулированию разногласий путем диалога и консультаций.

    По его словам, сторонам также необходимо совместно отстаивать принципы либерализации торговли и экономической глобализации.

    Ван И отметил готовность Пекина укреплять политическое взаимное доверие и стратегическую координацию с Братиславой, а также в полной мере раскрывать потенциал двустороннего сотрудничества.

    Он подчеркнул, что повышение уровня китайско-словацких отношений будет способствовать развитию связей между Китаем и Европой, а также укреплению мира и стабильности в мире.

    В свою очередь Бланар заявил, что Словакия выступает против протекционизма и торговых войн, поддерживая урегулирование разногласий путем консультаций.

    Он добавил, что Братислава намерена и впредь содействовать развитию диалога и сотрудничества между Евросоюзом и Китаем.

    Европейский союз (ЕС) Китайская Народная Республика (КНР) Словакия
    Çin Slovakiyanı Aİ ilə münasibətlərin inkişafına kömək etməyə çağırıb
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